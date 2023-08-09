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Политика

В Пакистане распустили парламент

Ведомости

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил 9 августа запрос президенту страны о роспуске национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) для подготовки к общенациональным выборам. Пятилетний срок полномочий парламента и главы правительства истекает 12 августа. «Сегодня вечером я посоветую президенту распустить парламент», – передает слова премьера агентство Reuters.

Выступая перед депутатами, Шариф заявил, что 10 августа он начнет переговоры с лидерами оппозиции для того, чтобы определиться с кандидатом на пост временного премьер-министра. Одним из главных претендентов на эту должность, по данным Al Jazeera, может выступить бывший министр финансов в кабинете свергнутого Имран Хана Хафиз Шейх.

В случае одобрения решения Шарифа о роспуске парламента президентом Арифом Алви выборы, согласно пакистанскому законодательству, должны состояться через 90 дней под наблюдением временного главы правительства. Но вероятность, что выборы состоятся к ноябрю, невелика: избирательная комиссия (ECP) должна начать процесс перераспределения избирательных округов на основе новой переписи. Ранее, 5 августа, кабинет министров утвердил результаты цифровой переписи населения Пакистана, по которой численность населения страны составила 241 млн человек по сравнению с 207 млн в 2017 г. Согласно пакистанскому законодательству, голосование может проводиться только в соответствии с разграничением избирательных округов, которое будет установлено на основе последних данных переписи. А для проведения перераспределения округов требуется не менее четырех месяцев, сообщают в ECP.

8 августа министр внутренних дел Рана Санаулла, выступая на местном телевидении, сообщил об отсутствии шанса на проведение выборов в этом году.

7 августа пакистанский суд приговорил экс-премьера страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к трем годам тюрьмы и денежному штрафу. Суд вменил Хану в вину продажу иностранных подарков на сумму 140 млн пакистанских рупий ($635 000) и сокрытии информации об этих сделках. Кроме того, Хана обвиняют в нецелевой растрате средств семейного фонда при создании Университета Аль-Кадир общей суммой 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн). Хана уже пытались арестовать в мае, но тогда это привело к масштабным протестам, повлекшим за собой человеческие жертвы. По итогам тех событий Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера незаконным, после чего его отпустили под залог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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