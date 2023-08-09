В Пакистане распустили парламент

7 августа пакистанский суд приговорил экс-премьера страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к трем годам тюрьмы и денежному штрафу. Суд вменил Хану в вину продажу иностранных подарков на сумму 140 млн пакистанских рупий ($635 000) и сокрытии информации об этих сделках. Кроме того, Хана обвиняют в нецелевой растрате средств семейного фонда при создании Университета Аль-Кадир общей суммой 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн). Хана уже пытались арестовать в мае, но тогда это привело к масштабным протестам, повлекшим за собой человеческие жертвы. По итогам тех событий Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера незаконным, после чего его отпустили под залог.