МВД объявило в розыск чеченского правозащитника Янгулбаева

Зарема Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Ранее сообщалось, что Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Однако позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признает вину.