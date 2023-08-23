МВД объявило в розыск чеченского правозащитника Янгулбаева
МВД объявило в розыск чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева – сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, следует из базы розыска МВД.
В качестве основания для розыска указана статья УК РФ. По какой именно статье разыскивают Янгулбаева, – не уточняется.
18 августа Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в отношении Янгулбаева завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Сообщалось, что поводом стала публикация в его личном Telegram-канале, в которой он выразил надежду, что «9 мая 2022 г. подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 г.», когда погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Сейчас эта запись удалена.
Абубакару Янгулбаеву 31 год. Он сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, которую в июле этого года приговорили к 5,5 года по делу о мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.
Зарема Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Ранее сообщалось, что Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Однако позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признает вину.
3 февраля 2022 г. Сайди Янгулбаев был лишен неприкосновенности. Кадыров, комментируя задержание Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого заявления Янгулбаев сообщил об отъезде из России. 31 января 2022 г. суд в Грозном заочно арестовал сына судьи – Ибрагима Янгулбаева по делу о публичных призывах к терроризму, его оправдании или пропаганде через СМИ или интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).