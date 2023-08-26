Суд в Иране обязал США выплатить $330 млн ущерба за попытку переворота в 1980 году
Суд в Тегеране постановил взыскать с США штраф в размере $330 млн для компенсации ущерба, причиненного семьям жертв и пострадавшим в результате попытки государственного переворота в Иране в 1980 г. Об этом сообщает иранское агентство Irna.
Постановление суда было принято для удовлетворения иска семей жертв переворота и еще семи человек.
В ходе разбирательства адвокат истцов и выжившие после попытки переворота, которую в Иране расценивают как террористический акт США, представили свои доказательства. Суд пришел к выводу, что США виновны в причинении материального и морального ущерба истцам.
«Переворот Ноже», также известный как «масочный переворот» – попытка свержения власти в Иране, которая состоялась 9 июля 1980 г. Тогда повстанцы, находившиеся на военно-воздушной базе Шахид Ноже в провинции Хамадан, попытались установить контроль над военными базами по всей стране, а также ее стратегическими центрами, чтобы захватить власть. Однако они были остановлены силами правопорядка.