Суд в Иране обязал США выплатить $330 млн ущерба за попытку переворота в 1980 году

«Переворот Ноже», также известный как «масочный переворот» – попытка свержения власти в Иране, которая состоялась 9 июля 1980 г. Тогда повстанцы, находившиеся на военно-воздушной базе Шахид Ноже в провинции Хамадан, попытались установить контроль над военными базами по всей стране, а также ее стратегическими центрами, чтобы захватить власть. Однако они были остановлены силами правопорядка.