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Суд в Иране обязал США выплатить $330 млн ущерба за попытку переворота в 1980 году

Ведомости

Суд в Тегеране постановил взыскать с США штраф в размере $330 млн для компенсации ущерба, причиненного семьям жертв и пострадавшим в результате попытки государственного переворота в Иране в 1980 г. Об этом сообщает иранское агентство Irna.

Постановление суда было принято для удовлетворения иска семей жертв переворота и еще семи человек.

В ходе разбирательства адвокат истцов и выжившие после попытки переворота, которую в Иране расценивают как террористический акт США, представили свои доказательства. Суд пришел к выводу, что США виновны в причинении материального и морального ущерба истцам.

«Переворот Ноже», также известный как «масочный переворот» – попытка свержения власти в Иране, которая состоялась 9 июля 1980 г. Тогда повстанцы, находившиеся на военно-воздушной базе Шахид Ноже в провинции Хамадан, попытались установить контроль над военными базами по всей стране, а также ее стратегическими центрами, чтобы захватить власть. Однако они были остановлены силами правопорядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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