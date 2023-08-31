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Политика

МИД сообщил о прекращении действия санкций против Мали после вето России

Ведомости

Санкционный режим в отношении Мали перестал действовать, поскольку Россия проголосовала против продления ограничений, а предложенный Москвой компромисс не был поддержан другими странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Дипломат пояснила, что РФ не поддержала проект резолюции Франции и ОАЭ о бессрочном продлении санкций, поскольку в нем не учитывалось требование Мали полностью снять ограничения. 

«Мы, в свою очередь, проявили конструктивный подход и предложили альтернативный текст, фиксирующий окончательное снятие ограничений через год. Однако он не получил поддержки членов СБ ООН. Таким образом, международные санкции против Мали прекратили свое действие», – добавила Захарова. 

Она обратила внимание, что ранее режим санкций продлевался по просьбе правительства в Бамако «в качестве своего рода страховки» выполнения мирного соглашения 2015 г. Снять ограничения республика просила, поскольку столкновений между участниками Алжирского соглашения больше нет. 

Захарова подчеркнула, что Россия и впредь будет внимательно относиться к позиции африканских стран при рассмотрении вопросов в Совбезе ООН, связанных с санкциями.

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30 августа Россия в ходе заседания Совбеза ООН наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ, который предполагал продление санкций в отношении Мали. В качестве альтернативы Москва предложила другой проект резолюции. Россия предлагала продлить санкции в отношении республики в последний раз до сентября 2024 г. и распустить группу экспертов, следящих за их исполнением. 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае отклонения резолюции «возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет». В результате проект не набрал необходимого количества голосов. За резолюцию проголосовала Россия, против – Япония. Остальные страны воздержались. 

Срок действия санкций в отношении Мали истекает 31 августа 2023 г. Ограничения действуют с 2017 г. Они предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов санкционного комитета Совбеза ООН, несет «угрозу для мира, безопасности и стабильности» страны и препятствует выполнению мирного соглашения 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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