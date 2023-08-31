МИД сообщил о прекращении действия санкций против Мали после вето России

Срок действия санкций в отношении Мали истекает 31 августа 2023 г. Ограничения действуют с 2017 г. Они предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов санкционного комитета Совбеза ООН, несет «угрозу для мира, безопасности и стабильности» страны и препятствует выполнению мирного соглашения 2015 г.