МИД сообщил о прекращении действия санкций против Мали после вето России
Санкционный режим в отношении Мали перестал действовать, поскольку Россия проголосовала против продления ограничений, а предложенный Москвой компромисс не был поддержан другими странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат пояснила, что РФ не поддержала проект резолюции Франции и ОАЭ о бессрочном продлении санкций, поскольку в нем не учитывалось требование Мали полностью снять ограничения.
«Мы, в свою очередь, проявили конструктивный подход и предложили альтернативный текст, фиксирующий окончательное снятие ограничений через год. Однако он не получил поддержки членов СБ ООН. Таким образом, международные санкции против Мали прекратили свое действие», – добавила Захарова.
Она обратила внимание, что ранее режим санкций продлевался по просьбе правительства в Бамако «в качестве своего рода страховки» выполнения мирного соглашения 2015 г. Снять ограничения республика просила, поскольку столкновений между участниками Алжирского соглашения больше нет.
Захарова подчеркнула, что Россия и впредь будет внимательно относиться к позиции африканских стран при рассмотрении вопросов в Совбезе ООН, связанных с санкциями.
30 августа Россия в ходе заседания Совбеза ООН наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ, который предполагал продление санкций в отношении Мали. В качестве альтернативы Москва предложила другой проект резолюции. Россия предлагала продлить санкции в отношении республики в последний раз до сентября 2024 г. и распустить группу экспертов, следящих за их исполнением.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае отклонения резолюции «возврата к обсуждению некоего нового проекта уже не будет». В результате проект не набрал необходимого количества голосов. За резолюцию проголосовала Россия, против – Япония. Остальные страны воздержались.
Срок действия санкций в отношении Мали истекает 31 августа 2023 г. Ограничения действуют с 2017 г. Они предполагают заморозку активов и запрет на поездки в отношении тех, кто, по мнению группы экспертов санкционного комитета Совбеза ООН, несет «угрозу для мира, безопасности и стабильности» страны и препятствует выполнению мирного соглашения 2015 г.