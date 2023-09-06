Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках БРИКС и ОПЕК+

В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. На 15-м саммите объединения в ЮАР Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поддержали проведение 16-го саммита БРИКС в России в 2024 г. Путин отметил, что во время председательства Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».