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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках БРИКС и ОПЕК+

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что наследный принц выразил признательность России «за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС». В ответ Путин поздравил королевство с получением официального приглашения вступить в объединение и проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 г.

Кроме того, стороны затронули тему взаимодействия двух стран в формате ОПЕК+. В частности, Путин и Аль Сауд обратили внимание, что договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольным ограничением поставок сырья позволяют «обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка».

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24 августа лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. В БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов объединения, отметив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире.

В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. На 15-м саммите объединения в ЮАР Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поддержали проведение 16-го саммита БРИКС в России в 2024 г. Путин отметил, что во время председательства Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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