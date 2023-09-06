Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках БРИКС и ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что наследный принц выразил признательность России «за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС». В ответ Путин поздравил королевство с получением официального приглашения вступить в объединение и проинформировал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 г.
Кроме того, стороны затронули тему взаимодействия двух стран в формате ОПЕК+. В частности, Путин и Аль Сауд обратили внимание, что договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольным ограничением поставок сырья позволяют «обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка».
24 августа лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. В БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г. Президент РФ Владимир Путин поздравил новых членов объединения, отметив, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире.
В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. На 15-м саммите объединения в ЮАР Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поддержали проведение 16-го саммита БРИКС в России в 2024 г. Путин отметил, что во время председательства Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти».