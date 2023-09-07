Нетаньяху и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

В июне Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post заявил, что Израиль уже фиксирует случаи, когда переданное Украине западное оружие оказывается близ его границ. Помимо этого, по заявлению премьера, страна находится «в особом положении», так как у нее есть «тесная военная граница» с Россией, а израильские пилоты летают рядом с российскими в Сирии.