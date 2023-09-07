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Политика

Нетаньяху и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе израильского правительства.

«Лидеры обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе украинским беженцам, находящимся в Израиле, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).

Летом СМИ сообщали, что Нетаньяху поддержал политику предыдущего правительства страны, направленную на то, чтобы не поставлять Украине оружие, а оказывать только гуманитарную помощь. Он пояснял, что одной из причин такого решения является то, что израильское оружие может в итоге оказаться в руках Ирана.

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В июне Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post заявил, что Израиль уже фиксирует случаи, когда переданное Украине западное оружие оказывается близ его границ. Помимо этого, по заявлению премьера, страна находится «в особом положении», так как у нее есть «тесная военная граница» с Россией, а израильские пилоты летают рядом с российскими в Сирии.

Кроме того, в ходе сегодняшних переговоров был поднят вопрос о необходимости обеспечить доступ верующим паломникам в украинский город Умань. В городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, которую ежегодно посещают верующие евреи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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