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МИД РФ объявил демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

Ведомости

Москва выразила Баку дипломатический демарш из-за заявления МИД Азербайджана о выборах в новых регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

9 сентября МИД Азербайджана заявил, что выборы, которые прошли в новых регионах России, якобы не имеют юридической силы.

«Это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш», – объяснила официальный представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что МИД исходит из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности России с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджана.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области показали одни из самых высоких явок на региональных выборах. При этом на территориях новых регионов действует режим военного положения. Его ввели сразу после присоединения к России осенью 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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