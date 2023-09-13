МИД РФ объявил демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах
Москва выразила Баку дипломатический демарш из-за заявления МИД Азербайджана о выборах в новых регионах России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
9 сентября МИД Азербайджана заявил, что выборы, которые прошли в новых регионах России, якобы не имеют юридической силы.
«Это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш», – объяснила официальный представитель МИДа.
Захарова подчеркнула, что МИД исходит из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности России с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджана.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области показали одни из самых высоких явок на региональных выборах. При этом на территориях новых регионов действует режим военного положения. Его ввели сразу после присоединения к России осенью 2022 г.