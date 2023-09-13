МИД КНР: Пекин не запрещал чиновникам пользоваться iPhone
Власти Китая не вводили каких-либо нормативных актов, которые запрещали бы китайским чиновникам пользоваться iPhone, заявила журналистам представитель МИД КНР Мао Нин.
«Китай не издавал никаких законов, постановлений или нормативных документов, запрещающих покупку и использование мобильных телефонов иностранных брендов, таких как Apple», – сказала она (цитата по CNBC).
По словам представителя МИДа, Китай всегда открыт для иностранных компаний. Она, передает CNN, также призвала работающие в стране иностранные компании соблюдать китайские законы о конфиденциальности и не допускать кражи «любым лицом или организацией» данных, хранящихся в смартфонах их клиентов.
Это заявление китайского МИДа появилось спустя неделю после того, как газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что власти КНР запретили ряду чиновников использовать iPhone. Как отметил 13 сентября CNBC, WSJ в своей публикации ссылалась на устные инструкции и рекомендации в рабочих чатах, официальных же предписаний по этому вопросу не было.
Гонконгское издание South China Morning Post в свою очередь писало, что под новый запрет попадут работники ведомств в сферах международных отношений, торговли и инвестиций. Эти меры, как отмечалось, должны помочь снизить риски для национальной безопасности.
После этих новостей за 6–7 сентября Apple потеряла более $200 млрд в рыночной стоимости, и ее бумаги подешевели на 6,4%. Опрошенные «Ведомостями» аналитики сочли реакцию инвесторов чрезмерной. При этом старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева отметила, что доля Китая по итогам 2022 г. в совокупной выручке Apple составила 19%, или $74 млрд. Доля Apple на рынке смартфонов в Китае за последние пять лет, по данным аналитической компании Gartner, удвоилась – с 7,8% в 2018 г. до 15,6% в 2022 г.