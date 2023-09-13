Газета
Политика

МИД КНР: Пекин не запрещал чиновникам пользоваться iPhone

Ведомости

Власти Китая не вводили каких-либо нормативных актов, которые запрещали бы китайским чиновникам пользоваться iPhone, заявила журналистам представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай не издавал никаких законов, постановлений или нормативных документов, запрещающих покупку и использование мобильных телефонов иностранных брендов, таких как Apple», – сказала она (цитата по CNBC).

По словам представителя МИДа, Китай всегда открыт для иностранных компаний. Она, передает CNN, также призвала работающие в стране иностранные компании соблюдать китайские законы о конфиденциальности и не допускать кражи «любым лицом или организацией» данных, хранящихся в смартфонах их клиентов.

Это заявление китайского МИДа появилось спустя неделю после того, как газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что власти КНР запретили ряду чиновников использовать iPhone. Как отметил 13 сентября CNBC, WSJ в своей публикации ссылалась на устные инструкции и рекомендации в рабочих чатах, официальных же предписаний по этому вопросу не было.

Ранее по теме: Сколько потеряет Apple от новых ограничений в Китае

Гонконгское издание South China Morning Post в свою очередь писало, что под новый запрет попадут работники ведомств в сферах международных отношений, торговли и инвестиций. Эти меры, как отмечалось, должны помочь снизить риски для национальной безопасности.

После этих новостей за 6–7 сентября Apple потеряла более $200 млрд в рыночной стоимости, и ее бумаги подешевели на 6,4%. Опрошенные «Ведомостями» аналитики сочли реакцию инвесторов чрезмерной. При этом старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева отметила, что доля Китая по итогам 2022 г. в совокупной выручке Apple составила 19%, или $74 млрд. Доля Apple на рынке смартфонов в Китае за последние пять лет, по данным аналитической компании Gartner, удвоилась – с 7,8% в 2018 г. до 15,6% в 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных