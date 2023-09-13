МИД КНР: Пекин не запрещал чиновникам пользоваться iPhone

После этих новостей за 6–7 сентября Apple потеряла более $200 млрд в рыночной стоимости, и ее бумаги подешевели на 6,4%. Опрошенные «Ведомостями» аналитики сочли реакцию инвесторов чрезмерной. При этом старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева отметила, что доля Китая по итогам 2022 г. в совокупной выручке Apple составила 19%, или $74 млрд. Доля Apple на рынке смартфонов в Китае за последние пять лет, по данным аналитической компании Gartner, удвоилась – с 7,8% в 2018 г. до 15,6% в 2022 г.