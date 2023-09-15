Патрушев: Россия обезвредила сотни разведчиков из иностранных спецслужб
За последние годы России удалось обезвредить сотни сотрудников иностранных спецслужб, которые причастны к проведению разведывательно-подрывной работы против страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в статье для журнала «Разведчик».
«Получив отпор, США и их союзники перешли к тактике разрушения сложившейся годами архитектуры безопасности в мире. Игнорируя цели и принципы Устава ООН, стремятся подменить международное право "порядком, основанным на правилах", которые они сами же и определяют», – подчеркнул Патрушев.
По его словам, Запад превращает перспективных управленцев и представителей силовых структур в проводников «вредоносных идей». Действуя против России, они наносят ущерб и интересам своих государств, добавил секретарь Совбеза.
Он также отметил, что страны Запада считают Россию постоянной угрозой, поэтому задействует против нее все доступные средства. Патрушев считает, что такое отношение вызвано демонтажом колониальной системы, который начался после Второй мировой войны. В том числе, на этот процесс повлияли достижения и победы Советского Союза, благодаря которым «десятки государств мира получили независимость», напомнил политик.
Патрушев также заявил, что спецслужбы Запада создали большую часть крупнейших террористических группировок, они же их спонсируют. По его мнению, современный терроризм является «прямым инструментом продвижения влияния атлантистов». То же самое происходит и с международной преступностью, добавил секретарь СБ. Он напомнил, что Англия, Франция, Испания, Португалия и США «никогда не гнушались пользоваться услугами пиратов и прочих бандитов» для достижения собственных экономических и политических целей, а «награбленное так или иначе оседало на Западе».