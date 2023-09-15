Патрушев: Россия обезвредила сотни разведчиков из иностранных спецслужб

Патрушев также заявил, что спецслужбы Запада создали большую часть крупнейших террористических группировок, они же их спонсируют. По его мнению, современный терроризм является «прямым инструментом продвижения влияния атлантистов». То же самое происходит и с международной преступностью, добавил секретарь СБ. Он напомнил, что Англия, Франция, Испания, Португалия и США «никогда не гнушались пользоваться услугами пиратов и прочих бандитов» для достижения собственных экономических и политических целей, а «награбленное так или иначе оседало на Западе».