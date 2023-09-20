Польша объявила о прекращении поставок оружия на Украину

В августе газета The Washington Post писала, что Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США с 24 февраля прошлого года – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. При этом США находятся на 12-м месте в рейтинге поддерживающих Украину по доле от их ВВП. На первых местах балтийские страны, где лидирующую строчку занимает Эстония (1,26% от ВВП), далее идут Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). В списке также есть Польша с 0,86%.