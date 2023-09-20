Польша объявила о прекращении поставок оружия на Украину
Польша перестала поставлять Украине вооружения, так как сама вооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием», – сказал он в эфире телеканала Polsat (цитата по «РИА Новости»).
Варшава признает принцип, что «если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться», добавил Моравецкий. По его словам, Польша увеличила заказы на вооружение.
В августе заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за высказываний украинских властей. Он тогда уточнил, что республика поддерживает Киев «в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши».
Ранее 20 сентября Яблоньский выразил решительный протест послу Украине в Варшаве Василию Зварычу из-за формулировок, которые содержались в заявлении украинского президента Владимира Зеленского на форуме Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, речь шла о тезисах Зеленского о том, что часть стран ЕС имитирует солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию. Это произошло на фоне разногласий трех восточноевропейских стран и Киева по поводу продления эмбарго на ввоз украинского зерна.
В августе газета The Washington Post писала, что Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США с 24 февраля прошлого года – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. При этом США находятся на 12-м месте в рейтинге поддерживающих Украину по доле от их ВВП. На первых местах балтийские страны, где лидирующую строчку занимает Эстония (1,26% от ВВП), далее идут Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). В списке также есть Польша с 0,86%.