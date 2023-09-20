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Политика

Польша объявила о прекращении поставок оружия на Украину

Ведомости

Польша перестала поставлять Украине вооружения, так как сама вооружается, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием», – сказал он в эфире телеканала Polsat (цитата по «РИА Новости»).

Варшава признает принцип, что «если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться», добавил Моравецкий. По его словам, Польша увеличила заказы на вооружение.

В августе заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за высказываний украинских властей. Он тогда уточнил, что республика поддерживает Киев «в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши».

Ранее по теме: МИД Польши выразил протест украинскому послу из-за высказываний Зеленского

Ранее 20 сентября Яблоньский выразил решительный протест послу Украине в Варшаве Василию Зварычу из-за формулировок, которые содержались в заявлении украинского президента Владимира Зеленского на форуме Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, речь шла о тезисах Зеленского о том, что часть стран ЕС имитирует солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию. Это произошло на фоне разногласий трех восточноевропейских стран и Киева по поводу продления эмбарго на ввоз украинского зерна.

В августе газета The Washington Post писала, что Киев получил около $66,2 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи США с 24 февраля прошлого года – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны. При этом США находятся на 12-м месте в рейтинге поддерживающих Украину по доле от их ВВП. На первых местах балтийские страны, где лидирующую строчку занимает Эстония (1,26% от ВВП), далее идут Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). В списке также есть Польша с 0,86%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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