МИД: учения НАТО носят все более провокационный характер
Учения НАТО носят все более агрессивный и провокационный характер, альянс уже не скрывает, что отрабатывает действия на случай конфликта с Россией. Об этом заявили в МИД России, передает «РИА Новости».
«Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем "воображаемом" противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», – отметили в министерстве.
Там добавили, что в запланированных на весну 2024 г. учениях Steadfast Defender примут участие свыше 40 000 военнослужащих. Маневры пройдет на территории сразу нескольких европейских стран, они подразумевают переброску американских соединений и техники в Европу, пояснили в МИДе.
В ведомстве обратили внимание, что в течение последних десятилетий НАТО наращивает масштабы учений, а также намеренно проводит их в основном вблизи российских границ. Россия ранее призывала альянс отказаться от провокационных шагов и перенести учения вглубь страны, но в ответ страны НАТО заявляли, что «не ищут конфронтации» с Россией, сообщили в МИДе.
20 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что сценарий учений НАТО «не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией». Он добавил, что это лишь подтверждает необходимость реализации всех решений «по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне».
16 сентября глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр анонсировал проведение учений альянса в 2024 г. По его словам, они станут крупнейшими со времен холодной войны. Мероприятия пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, в них примут участие более 40 000 человек.