МИД: учения НАТО носят все более провокационный характер

20 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что сценарий учений НАТО «не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией». Он добавил, что это лишь подтверждает необходимость реализации всех решений «по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне».