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МИД: учения НАТО носят все более провокационный характер

Ведомости

Учения НАТО носят все более агрессивный и провокационный характер, альянс уже не скрывает, что отрабатывает действия на случай конфликта с Россией. Об этом заявили в МИД России, передает «РИА Новости».

«Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем "воображаемом" противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», – отметили в министерстве.

Там добавили, что в запланированных на весну 2024 г. учениях Steadfast Defender примут участие свыше 40 000 военнослужащих. Маневры пройдет на территории сразу нескольких европейских стран, они подразумевают переброску американских соединений и техники в Европу, пояснили в МИДе.

В ведомстве обратили внимание, что в течение последних десятилетий НАТО наращивает масштабы учений, а также намеренно проводит их в основном вблизи российских границ. Россия ранее призывала альянс отказаться от провокационных шагов и перенести учения вглубь страны, но в ответ страны НАТО заявляли, что «не ищут конфронтации» с Россией, сообщили в МИДе.

20 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что сценарий учений НАТО «не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией». Он добавил, что это лишь подтверждает необходимость реализации всех решений «по обеспечению наших западных рубежей, в том числе в северо-западной зоне».

16 сентября глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр анонсировал проведение учений альянса в 2024 г. По его словам, они станут крупнейшими со времен холодной войны. Мероприятия пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, в них примут участие более 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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