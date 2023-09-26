США намерены наладить совместный выпуск военной техники с Украиной

В июле Лаплант сообщил, что западные страны, поставлявшие Украине оружие и технику, намерены уделять больше внимания ее ремонту. Для этого в Европе создаются ремонтные предприятия. Вопрос восстановления техники и поддержания ее в рабочем состоянии является основным для возглавляемой Лаплантом рабочей группы, в которую входят представители 22 стран.