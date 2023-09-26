США намерены наладить совместный выпуск военной техники с Украиной
США намерены наладить совместное производство некоторых видов военной техники на территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланта.
«Мы наладим некоторое совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами. В их стране», – заявил Лаплант.
Замминистра подчеркнул, что НАТО будет делать акцент на совместном производстве с партнерами и союзниками. Он также напомнил, что эти решения были приняты на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.
В июле Лаплант сообщил, что западные страны, поставлявшие Украине оружие и технику, намерены уделять больше внимания ее ремонту. Для этого в Европе создаются ремонтные предприятия. Вопрос восстановления техники и поддержания ее в рабочем состоянии является основным для возглавляемой Лаплантом рабочей группы, в которую входят представители 22 стран.