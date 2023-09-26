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Захарова назвала «козлом отпущения» объявившего об отставке канадского сенатора Роту

Ведомости

Из спикера палаты общин Канады Энтони Роты, который объявил о своей отставке, сделали «козла отпущения», выведя из-под удара премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его соратников. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова упомянула, что среди соратников канадского премьер-министра есть «потомки коллаборационистов из ОУН-УПА» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«За нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали Зеленского, никто не извинился», – написала Захарова, напомнив о том, как канцлер Германии Олаф Шольц публично выкрикнул эти слова в мае 2023 г.

«Уверена, такое же бесславное будущее ждет всех, кто по всему миру поддерживает «лесных братьев», «галичину», факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль», – добавила официальный представитель МИДа.

Рота пригласил 98-летнего украинского ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько) на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Хунку чествовали как героя войны. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Против чествования ветерана СС выступил офис генсека ООН. Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки из Канады. 

Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти о Второй мировой войне. Депутаты Госдумы РФ приняли документ, в котором выразили возмущение приглашением Хунки в парламент.

26 сентября стало известно, что Рота покинет пост спикера палаты общин Канады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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