Захарова назвала «козлом отпущения» объявившего об отставке канадского сенатора Роту

Рота пригласил 98-летнего украинского ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько) на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Хунку чествовали как героя войны. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Против чествования ветерана СС выступил офис генсека ООН. Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки из Канады.