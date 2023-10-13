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Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по объектам ВСУ

Ведомости

Российские самолеты Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по объектам ВСУ на краснолиманском направлении, в том числе по складу с боеприпасами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает пресс-служба Минобороны.

«На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны в районах Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки», – сказал он.

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Помимо этого, по скоплению украинских военнослужащих в районе Тимковки было нанесено три удара из тяжелых огнеметных систем. В результате деятельности российских военнослужащих ВСУ потеряли две роты украинских военных, один танк, беспилотник и др.

12 октября Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что группировка войск «Запад» отразила семь контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка ЛНР.

В общей сложности за сутки 12 октября ВС РФ отразили 15 атак противника на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Российские военные уничтожили три танка, девять боевых бронированных машин, а также пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20 и др. Также за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и сбили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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