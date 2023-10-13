Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по объектам ВСУ
Российские самолеты Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по объектам ВСУ на краснолиманском направлении, в том числе по складу с боеприпасами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает пресс-служба Минобороны.
«На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны в районах Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки», – сказал он.
Помимо этого, по скоплению украинских военнослужащих в районе Тимковки было нанесено три удара из тяжелых огнеметных систем. В результате деятельности российских военнослужащих ВСУ потеряли две роты украинских военных, один танк, беспилотник и др.
12 октября Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что группировка войск «Запад» отразила семь контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка ЛНР.
В общей сложности за сутки 12 октября ВС РФ отразили 15 атак противника на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Российские военные уничтожили три танка, девять боевых бронированных машин, а также пять гаубиц Д-30, три орудия Д-20 и др. Также за сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и сбили 39 украинских беспилотников в зоне спецоперации.