Путин: Пашинян приедет в РФ после нормализации ситуации с карабахскими армянами
У Москвы и Еревана выстроен график совместной работы. Лидеры стран готовы приехать друг к другу с визитами после нормализации ситуации с армянами Карабаха. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Киргизии.
Путин подтвердил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент РФ приглашен в Армению, а его коллега – в Россию.
«Но мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверно, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Поэтому, [когда] сложится нормальная обстановка, и я к ним съезжу, и они приедут, и он приедет», – заверил Путин.
По словам российского лидера, службы двух стран, в том числе министерства иностранных дел и экономические блоки правительств, работают в постоянном контакте.
Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Содружества независимых государств (СНГ), Путин заявил, что «никуда Армения из СНГ не уходит». Он также признался, что созванивался с Пашиняном и обсуждал в том числе саммит СНГ 2023 г.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении.