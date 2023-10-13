Путин: Пашинян приедет в РФ после нормализации ситуации с карабахскими армянами

«Но мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверно, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Поэтому, [когда] сложится нормальная обстановка, и я к ним съезжу, и они приедут, и он приедет», – заверил Путин.