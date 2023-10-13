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Путин: Пашинян приедет в РФ после нормализации ситуации с карабахскими армянами

Ведомости

У Москвы и Еревана выстроен график совместной работы. Лидеры стран готовы приехать друг к другу с визитами после нормализации ситуации с армянами Карабаха. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Киргизии.

Путин подтвердил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент РФ приглашен в Армению, а его коллега – в Россию.

«Но мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверно, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Поэтому, [когда] сложится нормальная обстановка, и я к ним съезжу, и они приедут, и он приедет», – заверил Путин.

По словам российского лидера, службы двух стран, в том числе министерства иностранных дел и экономические блоки правительств, работают в постоянном контакте.

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Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Содружества независимых государств (СНГ), Путин заявил, что «никуда Армения из СНГ не уходит». Он также признался, что созванивался с Пашиняном и обсуждал в том числе саммит СНГ 2023 г.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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