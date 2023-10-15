Володин призвал исключить возможность сплошной рубки из проекта охраны Байкала

12 июля Госдума в первом чтении приняла поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 г. по семи основаниям. Среди них строительство автодорог, «объектов временного размещения, общественного питания и бытового обслуживания», туалетов, селезащитных и других гидротехнических сооружений. К законопроекту прилагается перечень из 75 участков с кадастровыми номерами, где можно рубить и строить гидротехнические сооружения.