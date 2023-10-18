В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по больнице в Алешках
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли «одновременные прицельные удары» по центральной районной больнице города Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
При атаке на ЦРБ снаряд попал по парковке медицинского транспорта. В результате были полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. По словам Алексеенко, в больнице больше не осталось медицинского транспорта для помощи людям. В Новой Маячке было уничтожено здание амбулатории. Обошлось без жертв, уточнил Алексеенко.
Председатель правительства области заявил, что целью властей Украины является «запугать, а затем уничтожить мирное население, которое не имеет желания жить с ними в одной стране». Алексеенко подчеркнул, что пророссийские власти Херсонской области «людей не бросят». Он пообещал найти новые машины скорой помощи и здание для амбулатории.
Губернатор области Владимир Сальдо указал на схожесть ударов по Алешкам и по больнице в секторе Газа. По его словам, в обоих случаях за атаками стоят «одни и те же режиссеры».
Город Алешки находится в Херсонской области под контролем России. 30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении новых территорий в состав России. В регионах введено военное положение.