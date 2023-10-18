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В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по больнице в Алешках

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли «одновременные прицельные удары» по центральной районной больнице города Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

При атаке на ЦРБ снаряд попал по парковке медицинского транспорта. В результате были полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. По словам Алексеенко, в больнице больше не осталось медицинского транспорта для помощи людям. В Новой Маячке было уничтожено здание амбулатории. Обошлось без жертв, уточнил Алексеенко. 

Председатель правительства области заявил, что целью властей Украины является «запугать, а затем уничтожить мирное население, которое не имеет желания жить с ними в одной стране». Алексеенко подчеркнул, что пророссийские власти Херсонской области «людей не бросят». Он пообещал найти новые машины скорой помощи и здание для амбулатории.

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Губернатор области Владимир Сальдо указал на схожесть ударов по Алешкам и по больнице в секторе Газа. По его словам, в обоих случаях за атаками стоят «одни и те же режиссеры».

Город Алешки находится в Херсонской области под контролем России. 30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении новых территорий в состав России. В регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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