В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по больнице в Алешках

При атаке на ЦРБ снаряд попал по парковке медицинского транспорта. В результате были полностью уничтожены восемь машин скорой помощи. По словам Алексеенко, в больнице больше не осталось медицинского транспорта для помощи людям. В Новой Маячке было уничтожено здание амбулатории. Обошлось без жертв, уточнил Алексеенко.