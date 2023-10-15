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Сальдо сообщил о трех погибших при обстреле Херсонской области

Ведомости

Три человека погибли в результате обстрела украинскими военными Херсонской области, житель Алешек тяжело ранен, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Сальдо, обстреливали населенные пункты левобережья: удары были нанесены по Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке и Раденску. Противник выпустил по региону в общей сложности 115 боеприпасов, уточнил губернатор. 

«В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один – в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен», – написал он.

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В ответ российские артиллеристы и ракетчики подавляли огневые позиции и места дислокации украинских вооруженных формирований в районе Антоновки, острова Алексеевский и в других местах, добавил Сальдо. В результате был уничтожен 120-миллиметровый миномет, а общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 человек. Кроме того, российские силы ударили по месту дислокации одного из «элитных» подразделений ВСУ на военной базе в Очакове Николаевской области. 

В сентябре Сальдо рассказал о взятии в плен группы украинских военных. Тогда он отметил, что до многих воюющих на стороне Украины «постепенно начинает доходить», что их жизни для военных начальников и политиков «ничего не значат». Он напомнил, как один из украинских военкомов привел данные, согласно которым из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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