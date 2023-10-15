Сальдо сообщил о трех погибших при обстреле Херсонской области

В ответ российские артиллеристы и ракетчики подавляли огневые позиции и места дислокации украинских вооруженных формирований в районе Антоновки, острова Алексеевский и в других местах, добавил Сальдо. В результате был уничтожен 120-миллиметровый миномет, а общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 человек. Кроме того, российские силы ударили по месту дислокации одного из «элитных» подразделений ВСУ на военной базе в Очакове Николаевской области.