Сальдо сообщил о трех погибших при обстреле Херсонской области
Три человека погибли в результате обстрела украинскими военными Херсонской области, житель Алешек тяжело ранен, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Сальдо, обстреливали населенные пункты левобережья: удары были нанесены по Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке и Раденску. Противник выпустил по региону в общей сложности 115 боеприпасов, уточнил губернатор.
«В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один – в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен», – написал он.
В ответ российские артиллеристы и ракетчики подавляли огневые позиции и места дислокации украинских вооруженных формирований в районе Антоновки, острова Алексеевский и в других местах, добавил Сальдо. В результате был уничтожен 120-миллиметровый миномет, а общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 человек. Кроме того, российские силы ударили по месту дислокации одного из «элитных» подразделений ВСУ на военной базе в Очакове Николаевской области.
В сентябре Сальдо рассказал о взятии в плен группы украинских военных. Тогда он отметил, что до многих воюющих на стороне Украины «постепенно начинает доходить», что их жизни для военных начальников и политиков «ничего не значат». Он напомнил, как один из украинских военкомов привел данные, согласно которым из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%.