Путин: Россия и Китай подпишут план взаимодействия до 2030 года
Премьер-министры России и Китая подпишут в Бишкеке конкретный и существенный план взаимодействия до 2030 г., сообщил журналистам российский президент Владимир Путин.
«В марте у нас были достигнуты определенные договоренности, изложено там восемь пунктов. Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 г. Это очень хороший план, он такой конкретный, существенный», – рассказал он.
Путин также отметил, что эта работа ведется «без раскачки» и административных проволочек, что для правительственных структур любой стран – необычно.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву 20-22 марта этого года. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
Путин уже в третий раз посещает форум «Один пояс – один путь». Нынешний визит, по сути, стал ответным на официальный визит Си Цзиньпина в Россию в марте. Именно тогда председатель Си пригласил Путина в Китай. В конце мая в КНР летал и премьер-министр Михаил Мишустин, где он принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и провел переговоры с Си Цзиньпином. Месяц назад в Россию приезжал министр иностранных дел Ван И, встречу с которым в Санкт-Петербурге проводил и Владимир Путин.