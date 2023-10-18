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Путин: Россия и Китай подпишут план взаимодействия до 2030 года

Ведомости

Премьер-министры России и Китая подпишут в Бишкеке конкретный и существенный план взаимодействия до 2030 г., сообщил журналистам российский президент Владимир Путин.

«В марте у нас были достигнуты определенные договоренности, изложено там восемь пунктов. Вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 г. Это очень хороший план, он такой конкретный, существенный», – рассказал он.

Путин также отметил, что эта работа ведется «без раскачки» и административных проволочек, что для правительственных структур любой стран – необычно.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву 20-22 марта этого года. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

Путин уже в третий раз посещает форум «Один пояс – один путь». Нынешний визит, по сути, стал ответным на официальный визит Си Цзиньпина в Россию в марте. Именно тогда председатель Си пригласил Путина в Китай. В конце мая в КНР летал и премьер-министр Михаил Мишустин, где он принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и провел переговоры с Си Цзиньпином. Месяц назад в Россию приезжал министр иностранных дел Ван И, встречу с которым в Санкт-Петербурге проводил и Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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