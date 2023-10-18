Путин: Россия и Китай подпишут план взаимодействия до 2030 года

Путин уже в третий раз посещает форум «Один пояс – один путь». Нынешний визит, по сути, стал ответным на официальный визит Си Цзиньпина в Россию в марте. Именно тогда председатель Си пригласил Путина в Китай. В конце мая в КНР летал и премьер-министр Михаил Мишустин, где он принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и провел переговоры с Си Цзиньпином. Месяц назад в Россию приезжал министр иностранных дел Ван И, встречу с которым в Санкт-Петербурге проводил и Владимир Путин.