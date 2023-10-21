Минспорта рассмотрит возможность ограничения выезда хоккеистов за рубеж

«Что касается слов Путина про хоккей и дельцов, мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы проведения соревнований. Также будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», – сказал Матыцин.