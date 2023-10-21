Минспорта рассмотрит возможность ограничения выезда хоккеистов за рубеж
Министерство спорта России совместно с Госдумой обсудит возможность введения ограничений для российских хоккеистов в виде запрета на выезд за границу. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин на форуме «Россия – Спортивная держава», передает «РИА Новости».
19 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми предложил подумать, как быть с «дельцами от хоккея», которые вывозят молодых спортсменов за границу. По мнению главы государства, агентский бизнес наносит «очевидный ущерб для страны».
«Что касается слов Путина про хоккей и дельцов, мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы проведения соревнований. Также будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», – сказал Матыцин.
Он подчеркнул, что важно создать в России условия, которые позволяли бы «в равной мере реализовывать свои спортивные таланты», и отметил необходимость материальной поддержки для выступления в российской лиге.
Деятельность ряда агентов находится в серой зоне, сказал РБК генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов, комментируя высказывания Путина. По его словам, введение административной ответственности за работу без лицензии позволит бороться с упомянутыми президентом агентами, которые увозят хоккеистов в Северную Америку.