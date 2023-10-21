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Минспорта рассмотрит возможность ограничения выезда хоккеистов за рубеж

Ведомости

Министерство спорта России совместно с Госдумой обсудит возможность введения ограничений для российских хоккеистов в виде запрета на выезд за границу. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин на форуме «Россия – Спортивная держава», передает «РИА Новости».

19 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми предложил подумать, как быть с «дельцами от хоккея», которые вывозят молодых спортсменов за границу. По мнению главы государства, агентский бизнес наносит «очевидный ущерб для страны». 

«Что касается слов Путина про хоккей и дельцов, мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы проведения соревнований. Также будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», – сказал Матыцин.

Он подчеркнул, что важно создать в России условия, которые позволяли бы «в равной мере реализовывать свои спортивные таланты», и отметил необходимость материальной поддержки для выступления в российской лиге.

Деятельность ряда агентов находится в серой зоне, сказал РБК генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов, комментируя высказывания Путина. По его словам, введение административной ответственности за работу без лицензии позволит бороться с упомянутыми президентом агентами, которые увозят хоккеистов в Северную Америку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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