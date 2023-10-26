Песков сообщил, что тренировка стратегических сил сдерживания была плановой
Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, а президент России Владимир Путин удовлетворен результатами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они [учения] регулярно проводятся, ежегодно», – сказал Песков. Он добавил, что тренировка была результативной, все цели были выполнены.
25 октября президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Тренировка сил координировалась из Национального центра управления обороной РФ.
Тренировка была проведена с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В рамках учений были произведены пуски баллистических ракет, в частности ракет «Синева» и «Ярс».
Министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Путину пояснил, что в ходе тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В прошлый раз подобные учения проводились в октябре 2022 г.