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Песков сообщил, что тренировка стратегических сил сдерживания была плановой

Ведомости

Тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, а президент России Владимир Путин удовлетворен результатами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они [учения] регулярно проводятся, ежегодно», – сказал Песков. Он добавил, что тренировка была результативной, все цели были выполнены.

25 октября президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Тренировка сил координировалась из Национального центра управления обороной РФ.

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Тренировка была проведена с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В рамках учений были произведены пуски баллистических ракет, в частности ракет «Синева» и «Ярс».

Министр обороны Сергей Шойгу во время доклада Путину пояснил, что в ходе тренировки отрабатываются задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В прошлый раз подобные учения проводились в октябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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