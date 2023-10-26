МИД России объявил о прекращении пограничного сотрудничества с Украиной
Действие соглашения о сотрудничестве в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу прекращено. Официальное сообщение МИД России опубликовано на портале правовой информации.
«11 октября 2023 г. прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 г.», – говорится в сообщении.
Также на портале опубликован документ, согласно которому с 15 октября 2023 г. прекращено действие соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение существовало с августа 1996 г.
6 октября правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины из третьих стран. С 16 октября им разрешается въезжать в Россию только через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт «Шереметьево».