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МИД России объявил о прекращении пограничного сотрудничества с Украиной

Ведомости

Действие соглашения о сотрудничестве в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу прекращено. Официальное сообщение МИД России опубликовано на портале правовой информации.

«11 октября 2023 г. прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 г.», – говорится в сообщении.

Также на портале опубликован документ, согласно которому с 15 октября 2023 г. прекращено действие соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом сотрудничестве. Соглашение существовало с августа 1996 г.

6 октября правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины из третьих стран. С 16 октября им разрешается въезжать в Россию только через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт «Шереметьево».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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