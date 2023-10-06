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Общество

Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

Ведомости

Украинцы смогут въезжать в Россию через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт «Шереметьево». Об этом со ссылкой на документ сообщили «РИА Новости».

«Для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях», – говорится в сообщении.

Порядок начнет действовать с 16 октября. Он распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.

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29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца, если сопредельные страны примут его.

4 октября МИД сообщил, что Россия не стала отменять безвизовый режим с Украиной исходя из гуманитарных соображений. Принятый в конце сентября указ президента прошел тщательную межведомственную проработку и юридически закрепил существовавший порядок, отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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