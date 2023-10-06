Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины
Украинцы смогут въезжать в Россию через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт «Шереметьево». Об этом со ссылкой на документ сообщили «РИА Новости».
«Для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях», – говорится в сообщении.
Порядок начнет действовать с 16 октября. Он распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца, если сопредельные страны примут его.
4 октября МИД сообщил, что Россия не стала отменять безвизовый режим с Украиной исходя из гуманитарных соображений. Принятый в конце сентября указ президента прошел тщательную межведомственную проработку и юридически закрепил существовавший порядок, отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова.