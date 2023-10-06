Правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца, если сопредельные страны примут его.