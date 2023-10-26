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Песков: Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетит выставку-форум «Россия», но не в день ее открытия 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд», – сказал Песков.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября этого года по 12 апреля 2024 г. Мероприятие соберет в одном месте все 89 регионов страны, включая новые регионы, которые покажут, чем они уникальны. Выставка-форум проходит по мартовскому поручению Путина. Она организуется для демонстрации достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.

Как писали «Ведомости», на выставке можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли за выполнение заданий, квестов и конкурсов. Игровой цифровой рубль в рамках ВДНХ может быть начислен или списан с помощью мобильного приложения «Выставка», ее сайта или при идентификации через биометрию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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