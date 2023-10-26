Песков: Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия
Президент России Владимир Путин посетит выставку-форум «Россия», но не в день ее открытия 4 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд», – сказал Песков.
Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября этого года по 12 апреля 2024 г. Мероприятие соберет в одном месте все 89 регионов страны, включая новые регионы, которые покажут, чем они уникальны. Выставка-форум проходит по мартовскому поручению Путина. Она организуется для демонстрации достижений страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.
Как писали «Ведомости», на выставке можно будет заработать и потратить игровые цифровые рубли за выполнение заданий, квестов и конкурсов. Игровой цифровой рубль в рамках ВДНХ может быть начислен или списан с помощью мобильного приложения «Выставка», ее сайта или при идентификации через биометрию.