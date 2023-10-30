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Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень опасности на Северном Кавказе

Ведомости

Совет национальной безопасности Израиля при министерстве главы правительства и министерство иностранных дел повысили до максимального уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе после событий в Дагестане. Сообщение опубликовали на сайте израильского МИДа.

«Совет национальной безопасности и МИД Израиля обновляют предупреждения о визитах в этот регион до самого высокого уровня опасности – уровень 4 (высокая степень немедленной угрозы)», – говорится в сообщении.

Речь идет о республиках Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды.

В сообщении призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится – покинуть их как можно скорее. Штаб также рекомендует всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности.

Ранее по теме: Глава Дагестана заявил о влиянии Украины на беспорядки в Махачкале

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября. Задержаны 83 человека, принимавших участие в беспорядках. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что призывы к погромам распространяли при помощи проукраинских Telegram-каналов.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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