Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень опасности на Северном Кавказе

В сообщении призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится – покинуть их как можно скорее. Штаб также рекомендует всем израильтянам, находящимся за границей, проявлять бдительность, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности.