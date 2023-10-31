Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем

По оценке властей страны, Израиль продолжает «совершать преступления против человечности», нанося удары по сектору Газа. Как напоминает агентство, в 2009 г. Боливия уже разрывала отношения с еврейским государством в знак протеста против нападения на Газу, они были восстановлены только в 2020 г.