Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем
МИД Боливии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, передает Reuters.
По оценке властей страны, Израиль продолжает «совершать преступления против человечности», нанося удары по сектору Газа. Как напоминает агентство, в 2009 г. Боливия уже разрывала отношения с еврейским государством в знак протеста против нападения на Газу, они были восстановлены только в 2020 г.
Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил Тель-Авив в «продолжении геноцида в Палестине» и призвал правительство республики разорвать отношения с Израилем.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Израильские вооруженные силы в ответ начали операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 октября о начале третьего этапа военной операции против «Хамаса».
Ранее депутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке, призвав всемирную организацию и парламенты других стран поддержать требование «немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан».