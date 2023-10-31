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Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем

Ведомости

МИД Боливии объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем, передает Reuters.

По оценке властей страны, Израиль продолжает «совершать преступления против человечности», нанося удары по сектору Газа. Как напоминает агентство, в 2009 г. Боливия уже разрывала отношения с еврейским государством в знак протеста против нападения на Газу, они были восстановлены только в 2020 г.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил Тель-Авив в «продолжении геноцида в Палестине» и призвал правительство республики разорвать отношения с Израилем.

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Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Израильские вооруженные силы в ответ начали операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 октября о начале третьего этапа военной операции против «Хамаса».

Ранее депутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке, призвав всемирную организацию и парламенты других стран поддержать требование «немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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