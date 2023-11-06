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Кремль: Путин еще не объявлял об участии в выборах 2024 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 г.

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Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.

12 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) не стал говорить об участии в президентских выборах и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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