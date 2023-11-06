Кремль: Путин еще не объявлял об участии в выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в президентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Путин якобы принял решение баллотироваться на выборах в марте 2024 г.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, таким образом, в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.