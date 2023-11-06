МИД поддержал проведение международной конференции по Ближнему Востоку
Москва поддерживает проведение международной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщается на сайте МИД России.
«На фоне беспрецедентной эскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта все настойчивее звучат призывы к коллективным действиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе проведению международной конференции. Российская Федерация активно поддерживает такой настрой и всегда отстаивала необходимость многостороннего подхода к проблематике ближневосточного урегулирования», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что попытки «монополизировать» посреднические функции, «как доказывает история», приводили не к урегулированию конфликтов, а к их обострению.
«Приоритетная задача сегодня – скорейшее прекращение боевых действий в Газе, обеспечение защиты гражданского населения, доставка необходимой гуманитарной помощи нуждающимся, освобождение всех заложников. В противном случае мы столкнемся с рисками радикализации и наращивания террористической деятельности, опасностью расширения географии конфликта» – подчеркнули в МИД.
4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке для достижения мира. Турецкий лидер считает, что республика «должна взять на себя ведущую роль гаранта для сектора Газа», а в самой конференции могут принять участие все заинтересованные стороны.
28 октября в российском МИДе заявили, что конфликт Израиля и группировки «Хамас» необходимо остановить, а на основе одобренной в ООН формулы «двух государств» должно быть создано независимая Палестина в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
В ведомстве напомнили, что с целью не допустить эскалации конфликта Россия инициировала проект резолюции Совбеза ООН с требованием гуманитарного прекращения огня. Проект заблокировала американская сторона, однако 27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится «однозначный сигнал прекратить насилие».
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.
Сейчас боевые действия, как заявляли в Тель-Авиве, перешли в «новую фазу». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.