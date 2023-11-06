МИД поддержал проведение международной конференции по Ближнему Востоку

Сейчас боевые действия, как заявляли в Тель-Авиве, перешли в «новую фазу». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.