МИД заявил о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта
Палестино-израильский конфликт необходимо остановить, а на основе одобренной в ООН формулы «двух государств» должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в заявлении российского МИДа.
Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации, считают во внешнеполитическом ведомстве. Там напомнили, что на этой неделе Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа, хотя Москва неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага.
В МИДе напомнили, что с целью не допустить эскалации конфликта Россия инициировала проект резолюции Совбеза ООН с требованием гуманитарного прекращения огня. Проект заблокировала американская сторона, однако 27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится «однозначный сигнал прекратить насилие».
Необходимо перезапустить переговоры между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы «двух государств», говорится в заявлении.
«На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», – сообщили в МИДе.
Россия, которая контактирует со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в «достижение мирных развязок конфликта», добавили в ведомстве. Российская сторона, подчеркнули в министерстве, «предостерегает от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона».
Последние недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа. Посол РФ Александр Бен Цви заявил, что широкомасштабную наземную операцию Израиль еще не начал.