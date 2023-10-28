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Политика

МИД заявил о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта

Ведомости

Палестино-израильский конфликт необходимо остановить, а на основе одобренной в ООН формулы «двух государств» должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в заявлении российского МИДа.

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации, считают во внешнеполитическом ведомстве. Там напомнили, что на этой неделе Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа, хотя Москва неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага.

В МИДе напомнили, что с целью не допустить эскалации конфликта Россия инициировала проект резолюции Совбеза ООН с требованием гуманитарного прекращения огня. Проект заблокировала американская сторона, однако 27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится «однозначный сигнал прекратить насилие».

Необходимо перезапустить переговоры между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы «двух государств», говорится в заявлении.

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«На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», – сообщили в МИДе.

Россия, которая контактирует со всеми заинтересованными сторонами, вносит свой вклад в «достижение мирных развязок конфликта», добавили в ведомстве. Российская сторона, подчеркнули в министерстве, «предостерегает от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке и обернуть вспять позитивную эволюцию этого стратегически важного региона».

Последние недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа. Посол РФ Александр Бен Цви заявил, что широкомасштабную наземную операцию Израиль еще не начал.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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