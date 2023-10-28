МИД заявил о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта

Последние недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала полномасштабную наземную операцию в Газе. Этому предшествовала атака палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября. Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа. Посол РФ Александр Бен Цви заявил, что широкомасштабную наземную операцию Израиль еще не начал.