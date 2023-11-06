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Политика

Азербайджан примет помощь Хорватии в разминировании территории Карабаха

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял предложение Хорватии по разминированию территорий в Карабахе, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Помощь в разминировании на встрече с Алиевым предложил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Стороны, как отмечается в релизе, сначала провели переговоры тет-а-тет, затем состоялся ужин с участием делегаций. Во время переговоров лидеры двух стран обсуждали вопросы сотрудничества в торгово-экономических отношениях, энергетике, туризме и других сферах.

«На встрече было положительно встречено намерение Хорватии как страны, страдающей от мин, оказать поддержку Азербайджану в этой области, отмечена важность обмена опытом и сотрудничества в области разминирования», – сообщили в пресс-службе.

Алиев и Пленкович также подчеркнули на встрече, что Хорватия, как страна – член Евросоюза и НАТО, постоянно поддерживает сотрудничество Азербайджана с этими институтами.

Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Для разработки плана окончательного вхождения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в состав страны за основу бралась «хорватская модель», заявил 24 сентября советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью Politico. Такая модель предполагает, что за образец возьмут Эрдутское соглашение 1995 г. об интеграции сербского меньшинства Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, говорил «Ведомостям» научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Согласно тем договоренностям в сербских районах были образованы совместные муниципальные комитеты по управлению общинами, а также полицейские органы, состоящие как из хорватов, так и из сербов.

После проведения в сентябре «антитеррористических мероприятий» Баку в Нагорном Карабахе Алиев говорил, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха должен пройти успешно. Он отмечал, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана вне зависимости от национальности, а их права и свободы будут обеспечены в полном объеме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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