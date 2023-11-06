Азербайджан примет помощь Хорватии в разминировании территории Карабаха

Для разработки плана окончательного вхождения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в состав страны за основу бралась «хорватская модель», заявил 24 сентября советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев в интервью Politico. Такая модель предполагает, что за образец возьмут Эрдутское соглашение 1995 г. об интеграции сербского меньшинства Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, говорил «Ведомостям» научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. Согласно тем договоренностям в сербских районах были образованы совместные муниципальные комитеты по управлению общинами, а также полицейские органы, состоящие как из хорватов, так и из сербов.