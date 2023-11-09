Токаев: важно координировать усилия с РФ в продовольственной безопасности
России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продовольственной безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в видеообращении к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
«В условиях беспрецендентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Токаев подчеркнул, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности санкции не должны касаться продуктов питания, удобрений и семян.
Президент Казахстана также заявил, что Казахстан и РФ не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Вместе с тем он призвал совместными усилиями искать пути выхода на внешние рынки. В качестве примера лидер республики привел строительство в Казахстане совместно с «Уралхимом», завода по производству минеральных удобрений, мощность которого составит 4 млн т в год.
Токаев отметил, что у двух стран есть большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, и предложил России поработать над созданием центров агроинноваций.
9 ноября в Казахстан с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, чтобы провести переговоры с Токаевым. По итогам встречи запланировано подписание документов. Лидеры России и Казахстана в режиме видеоконференции также участвуют в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае.