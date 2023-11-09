Токаев: важно координировать усилия с РФ в продовольственной безопасности

Президент Казахстана также заявил, что Казахстан и РФ не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Вместе с тем он призвал совместными усилиями искать пути выхода на внешние рынки. В качестве примера лидер республики привел строительство в Казахстане совместно с «Уралхимом», завода по производству минеральных удобрений, мощность которого составит 4 млн т в год.