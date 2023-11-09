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Токаев: важно координировать усилия с РФ в продовольственной безопасности

Ведомости

России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продовольственной безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в видеообращении к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«В условиях беспрецендентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Токаев подчеркнул, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности санкции не должны касаться продуктов питания, удобрений и семян.

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Президент Казахстана также заявил, что Казахстан и РФ не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Вместе с тем он призвал совместными усилиями искать пути выхода на внешние рынки. В качестве примера лидер республики привел строительство в Казахстане совместно с «Уралхимом», завода по производству минеральных удобрений, мощность которого составит 4 млн т в год.

Токаев отметил, что у двух стран есть большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, и предложил России поработать над созданием центров агроинноваций.

9 ноября в Казахстан с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, чтобы провести переговоры с Токаевым. По итогам встречи запланировано подписание документов. Лидеры России и Казахстана в режиме видеоконференции также участвуют в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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