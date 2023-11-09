Путин пригласил регионы РФ и Казахстана на форум в Уфе в 2024 году

Российский лидер посещает Казахстан по приглашению президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества они принимают по видеосвязи, сам форум проходит в Костанае. Стороны также проведут в госрезиденции «Акорда» переговоры в узком и расширенном составах, после чего запланировано подписание документов. В Кремле ранее рассказали, что лидеры планируют обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.