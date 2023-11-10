В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за преступления на службе
В Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы. Документ опубликован на сайте органа власти.
Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что добровольческие формирования обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем ответственность за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения – отсутствует. Законопроект же предлагает установить ее для добровольцев в период мобилизации, военного положения, во время вооруженных конфликтов.
Ранее данную инициативу поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.
9 ноября стало известно, что около 410 000 человек были приняты с начала года на военную службу по контракту. Среди них не менее 80 000 добровольцев.