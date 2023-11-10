В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за преступления на службе

Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что добровольческие формирования обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем ответственность за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения – отсутствует. Законопроект же предлагает установить ее для добровольцев в период мобилизации, военного положения, во время вооруженных конфликтов.