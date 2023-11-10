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В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев за преступления на службе

Ведомости

В Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы. Документ опубликован на сайте органа власти.

Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что добровольческие формирования обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем ответственность за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения – отсутствует. Законопроект же предлагает установить ее для добровольцев в период мобилизации, военного положения, во время вооруженных конфликтов.

Ранее данную инициативу поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

9 ноября стало известно, что около 410 000 человек были приняты с начала года на военную службу по контракту. Среди них не менее 80 000 добровольцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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