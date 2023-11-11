Боррель не ждет скорой победы Украины над Россией
В украинском конфликте победы Киева в ближайшем будущем не ожидается, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время выступления на конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.
«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», – сказал он (цитата по ТАСС).
Также он заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы компенсировать сокращение помощи США Киеву за счет собственных средств.
Ситуацию в секторе Газа, который подвергается массивным бомбардировкам со стороны Израиля, Борррель назвал «политическим и моральным провалом международного сообщества».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня.
Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил 30 октября потери украинской армии с начала контрнаступления в более 90 000 человек.