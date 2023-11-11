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Боррель не ждет скорой победы Украины над Россией

Ведомости

В украинском конфликте победы Киева в ближайшем будущем не ожидается, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время выступления на конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

«У нас очень много проблем. В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», – сказал он (цитата по ТАСС).

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Также он заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы компенсировать сокращение помощи США Киеву за счет собственных средств.

Ситуацию в секторе Газа, который подвергается массивным бомбардировкам со стороны Израиля, Борррель назвал «политическим и моральным провалом международного сообщества».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил 30 октября потери украинской армии с начала контрнаступления в более 90 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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