Президент Ирана призвал страны исламского мира вооружить палестинцев

В Иране говорили и о возможности в случае вторжения Израиля в сектор Газа появления «новых фронтов боевых действий», что может привести к «падению израильской власти и государственности». Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт». В иранском МИДе предупреждали, что, если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». Тегеран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше», отмечали в ведомстве.