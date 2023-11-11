Президент Ирана призвал страны исламского мира вооружить палестинцев
Страны исламского мира должны вооружить палестинцев для борьбы с Израилем, если продолжится конфликт в секторе Газа, считает президент Ирана Эбрахим Раиси. С таким призывом он выступил на внеочередном совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), который прошел в Эр-Рияде.
«Если военные преступления сионистского режима продолжатся и американская администрация не прекратит вести эту неравную войну, исламские страны должны помочь палестинскому народу, вооружив его для борьбы с оккупацией», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Раиси, единственным решением конфликта может быть создание палестинского государства от «реки до моря». Он призвал участников саммита занять четкую позицию и выбрать, на чьей они стороне, пишет также The Times of Israel. Президент Ирана говорил на саммите о необходимости ввести санкции против Израиля, выдвинуть обвинения против еврейского государства и США в суде в Гааге и привлечь международных инспекторов на израильские ядерные объекты. Исламские правительства должны признать армию «оккупационного и агрессорского режима» Израиля террористической организацией, добавил он.
Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани ранее предупредил США о «сильном ударе», если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа. В конце октября Раиси в соцсети Х обвинил Израиль в переходе красных линий и предупредил об ответных мерах. Он подчеркивал, что Вашингтон просит Иран «ничего не делать, но продолжает оказывать широкую поддержку Израилю».
В Иране говорили и о возможности в случае вторжения Израиля в сектор Газа появления «новых фронтов боевых действий», что может привести к «падению израильской власти и государственности». Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт». В иранском МИДе предупреждали, что, если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». Тегеран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше», отмечали в ведомстве.