Захарова увидела в словах Борреля признание победы России над Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать скорой победы Украины над Россией. Она поинтересовалась, не означает ли это, что ЕС «официально засчитал» победу России.
В своем Telegram-канале она напомнила, что Боррель весной 2022 г. заявил о необходимости одержать победу над Россией на поле боя. Сегодня же, 11 ноября, он заявил, что скорой победы над Россией «не ожидается».
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – написала Захарова.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ начали вести активные наступательные действия 4 июня.
16 октября президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что украинские потери в результате контрнаступления в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек, 600 танков и 1900 бронемашин различного класса. При этом французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и ранеными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.