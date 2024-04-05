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Минобороны сообщило об уничтожении 53 беспилотников в пяти регионах России

Ведомости

Ночью и ранним утром 5 апреля средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 53 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Над Ростовской областью было уничтожено 44 БПЛА, над Саратовской, Курской и Белгородской – по одному. Еще шесть дронов ПВО сбила над Краснодарским краем. Уточняется, что атаки на объекты на территории РФ совершались при помощи беспилотников самолетного типа.

Ночью 5 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Морозовском районе было ликвидировано более 40 целей. В результате повреждения получила электроподстанция, в районе идут восстановительные работы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об уничтожении дрона над Энгельсом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Курской области ночью объявляли об опасности атаки БПЛА. Утром 5 апреля глава региона Роман Старовойт сообщил, что ночью два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка. В результате никто не пострадал, но были повреждены четыре частных дома и четыре автомобиля. Губернаторы Белгородской области и Краснодарского края Вячеслав Гладков и Вениамин Кондратьев последствия атаки пока не комментировали.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Саратовской области действует базовый уровень готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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