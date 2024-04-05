Минобороны сообщило об уничтожении 53 беспилотников в пяти регионах России
Ночью и ранним утром 5 апреля средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 53 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Над Ростовской областью было уничтожено 44 БПЛА, над Саратовской, Курской и Белгородской – по одному. Еще шесть дронов ПВО сбила над Краснодарским краем. Уточняется, что атаки на объекты на территории РФ совершались при помощи беспилотников самолетного типа.
Ночью 5 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Морозовском районе было ликвидировано более 40 целей. В результате повреждения получила электроподстанция, в районе идут восстановительные работы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об уничтожении дрона над Энгельсом. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Курской области ночью объявляли об опасности атаки БПЛА. Утром 5 апреля глава региона Роман Старовойт сообщил, что ночью два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка. В результате никто не пострадал, но были повреждены четыре частных дома и четыре автомобиля. Губернаторы Белгородской области и Краснодарского края Вячеслав Гладков и Вениамин Кондратьев последствия атаки пока не комментировали.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Саратовской области действует базовый уровень готовности.