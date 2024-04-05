Минобороны сообщило об уничтожении 53 беспилотников в пяти регионах России

В Курской области ночью объявляли об опасности атаки БПЛА. Утром 5 апреля глава региона Роман Старовойт сообщил, что ночью два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка. В результате никто не пострадал, но были повреждены четыре частных дома и четыре автомобиля. Губернаторы Белгородской области и Краснодарского края Вячеслав Гладков и Вениамин Кондратьев последствия атаки пока не комментировали.