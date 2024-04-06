В Приднестровье возбудили уголовное дело после удара БПЛА по воинской части
В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) возбуждено уголовное дело о диверсии после взрыва беспилотника на территории воинской части в Рыбницком районе. Об этом сообщается на сайте следственного комитета непризнанной республики.
Взрыв в одной из воинских частей министерства обороны ПМР в результате атаки беспилотника произошел днем 5 апреля. Был поврежден автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту, никто не пострадал, рассказали в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника. По предварительным данным, воинскую часть атаковал FPV-дрон.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия). Назначена экспертиза взрывчатых веществ и следов взрыва. На исследование криминалистам направлены все изъятые с места происшествия объекты», – говорится в сообщении ведомства.
Атака беспилотника по воинской части минобороны ПМР произошла в 6 км от приднестровско-украинской границы, сообщило ранее министерство государственной безопасности республики. Целью удара, как уточнялось, была радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения.
17 марта в Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв после атаки дрона-камикадзе, который летел со стороны Клеверного моста в Одесской области Украины. После взрыва никто не пострадал, но сгорел вертолет, который находился на аэродроме.