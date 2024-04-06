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В Приднестровье возбудили уголовное дело после удара БПЛА по воинской части

Ведомости

В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) возбуждено уголовное дело о диверсии после взрыва беспилотника на территории воинской части в Рыбницком районе. Об этом сообщается на сайте следственного комитета непризнанной республики.

Взрыв в одной из воинских частей министерства обороны ПМР в результате атаки беспилотника произошел днем 5 апреля. Был поврежден автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту, никто не пострадал, рассказали в ведомстве. 

В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника. По предварительным данным, воинскую часть атаковал FPV-дрон.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия). Назначена экспертиза взрывчатых веществ и следов взрыва. На исследование криминалистам направлены все изъятые с места происшествия объекты», – говорится в сообщении ведомства.

Атака беспилотника по воинской части минобороны ПМР произошла в 6 км от приднестровско-украинской границы, сообщило ранее министерство государственной безопасности республики. Целью удара, как уточнялось, была радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения.

17 марта в Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв после атаки дрона-камикадзе, который летел со стороны Клеверного моста в Одесской области Украины. После взрыва никто не пострадал, но сгорел вертолет, который находился на аэродроме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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