Канцлер Австрии не согласился с Макроном по вопросу достижения мира на Украине

26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли также, что Макрон в своем выступлении в феврале имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с идеей Макрона о возможном направлении войск НАТО на Украину.