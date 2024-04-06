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Канцлер Австрии не согласился с Макроном по вопросу достижения мира на Украине

Ведомости

Австрия разделяет позицию Франции по вопросам поддержки Украины, но не согласна с ее выбором пути достижения мира, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допустил возможность отправки войск на Украину. Канцлера спросили, считает ли он, как французский лидер, что для помощи Киеву «нельзя исключать ничего».

Австрия не согласна с Францией в выборе пути достижения прочного мира, заявил канцлер.

«Я за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания. Некоторые элементы кажутся убедительными, когда мы видим агрессивность, с которой действует Российская Федерация. Но я также считаю, что мы должны применять принцип предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации», – сказал Нехаммер.

В вопросах поддержки Киева Австрия согласна с Францией, добавил он. Канцлер также заявил о необходимости установить формат, при котором стороны конфликта смогли бы снова общаться друг с другом. Основанием для этого, по словам политика, является мирный план украинского президента Владимира Зеленского. «Поэтому мы согласны с целью установления прочного мира», – сказал канцлер.

26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли также, что Макрон в своем выступлении в феврале имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с идеей Макрона о возможном направлении войск НАТО на Украину.

Нехаммер осенью 2022 г. говорил, что Украина не получит летальное оружие от Вены, но поставки шлемов и бронежилетов продолжатся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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