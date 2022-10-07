В Австрии отвергли возможность предоставления Киеву летального оружия
Украина не получит летальное оружие от Вены, но поставки шлемов и бронежилетов продолжатся, заявил Австрии Карл Нехаммер.
«Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться», — сказал Нехаммер, отвечая на вопрос о возможном участии Австрии в подготовке украинских войск (цитата по «РИА Новости»).
Издание Politico ранее писало, что Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Издание ссылается на представителей Пентагона, которые подтвердили, что к ноябрю Киев получит два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Вооружение может сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России западные страны ввели масштабные санкции против страны и стали отправлять на Украину оружие. В частности, 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.
При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за военную помощь Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. В МИД РФ заявляли, что продолжающиеся поставки вооружения Украине делают США стороной конфликта.
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