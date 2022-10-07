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Политика

В Австрии отвергли возможность предоставления Киеву летального оружия

Ведомости

Украина не получит летальное оружие от Вены, но поставки шлемов и бронежилетов продолжатся, заявил Австрии Карл Нехаммер.

«Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться», — сказал Нехаммер, отвечая на вопрос о возможном участии Австрии в подготовке украинских войск (цитата по «РИА Новости»).

Издание Politico ранее писало, что Украина изменила подход к запросу вооружений от Запада, теперь киевские власти заинтересованы в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). Издание ссылается на представителей Пентагона, которые подтвердили, что к ноябрю Киев получит два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Вооружение может сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. 

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия России западные страны ввели масштабные санкции против страны и стали отправлять на Украину оружие. В частности, 4 октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

При этом российские власти неоднократно критиковали Запад за военную помощь Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. В МИД РФ заявляли, что продолжающиеся поставки вооружения Украине делают США стороной конфликта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных