Захарова назвала провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье
Атака беспилотника на воинскую часть в непризнанном Приднестровье является провокацией, направленной на обострение и «без того напряженной ситуации» вокруг региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. <...> Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия», – заявила она в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
5 апреля в Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть минобороны Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Атака произошла в 6 км от приднестровско-украинской границы. Целью удара, как уточнялось, была радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения.
Следственный комитет республики 6 апреля возбудил уголовное дело о диверсии после взрыва беспилотника на территории воинской части в Рыбницком районе. По предварительным данным комитета, воинскую часть атаковал FPV-дрон.