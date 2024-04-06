Захарова назвала провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье

«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. <...> Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия», – заявила она в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.