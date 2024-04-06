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Захарова назвала провокацией атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье

Ведомости

Атака беспилотника на воинскую часть в непризнанном Приднестровье является провокацией, направленной на обострение и «без того напряженной ситуации» вокруг региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. <...> Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия», – заявила она в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

5 апреля в Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть минобороны Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Атака произошла в 6 км от приднестровско-украинской границы. Целью удара, как уточнялось, была радиолокационная станция, она получила незначительные повреждения.

Следственный комитет республики 6 апреля возбудил уголовное дело о диверсии после взрыва беспилотника на территории воинской части в Рыбницком районе. По предварительным данным комитета, воинскую часть атаковал FPV-дрон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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