Зеленский напомнил конгрессменам о помощи на встрече в Черниговской области
Американские конгрессмены посетили Черниговскую область Украины. В ходе визита президент Владимир Зеленский рассказал парламентариям о ходе боевых действий и просил проголосовать за «жизненно необходимую» Киеву помощь.
«Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства», – написал он в Telegram. Зеленский добавил, что в составе делегации были представлены обе партии и обе палаты конгресса. Встреча прошла 5 апреля.
28 марта Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сообщил, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов.
Украина больше всего нуждается в американских системах противоракетной обороны Patriot и артиллерии, отмечал Зеленский. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 апреля, в день 75-летия основания НАТО, заявил, что «не хочет портить праздник, но мой главный месседж сегодня – это Patriot».
Перед заседанием Совета Украина – НАТО Кулеба сообщил, что Германия как глава коалиции противовоздушной обороны инициирует анализ всех имеющихся (не только у союзников, но вообще в мире) батарей Patriot и других систем ПВО для поставок на Украину. Об этом также заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.