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Зеленский напомнил конгрессменам о помощи на встрече в Черниговской области

Ведомости

Американские конгрессмены посетили Черниговскую область Украины. В ходе визита президент Владимир Зеленский рассказал парламентариям о ходе боевых действий и просил проголосовать за «жизненно необходимую» Киеву помощь.

«Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства», – написал он в Telegram. Зеленский добавил, что в составе делегации были представлены обе партии и обе палаты конгресса. Встреча прошла 5 апреля.

28 марта Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сообщил, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов.

Украина больше всего нуждается в американских системах противоракетной обороны Patriot и артиллерии, отмечал Зеленский. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 апреля, в день 75-летия основания НАТО, заявил, что «не хочет портить праздник, но мой главный месседж сегодня – это Patriot».

Перед заседанием Совета Украина – НАТО Кулеба сообщил, что Германия как глава коалиции противовоздушной обороны инициирует анализ всех имеющихся (не только у союзников, но вообще в мире) батарей Patriot и других систем ПВО для поставок на Украину. Об этом также заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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