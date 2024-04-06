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Зеленский поддержал предложение Макрона об отправке военных для обучения ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью СМИ, что поддержал предложение лидера Франции Эммануэля Макрона, чтобы французские военные приехали обучать ВСУ. 

При этом Зеленский отметил, что не  может публично призвать другие страны вводить войска на Украину, так как это может привести к остановке военной помощи Запада, пишет «Страна.ua».

«Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать», – сказал Зеленский.

26 февраля президент Франции публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в действиях на Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас поясняли также, что Макрон в своем выступлении в феврале имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивал, что Киев просит своих европейских союзников не о полноценном вводе войск на ее территорию, а об отправке инструкторов для ВСУ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не согласна с идеей Макрона о возможном направлении войск НАТО на Украину. Канцлер Австрии Карл Нехаммер разделяет позицию Франции по вопросам поддержки Украины, но не согласен с ее выбором пути достижения мира. Канцлер заявил о необходимости установить формат, при котором стороны конфликта смогли бы снова общаться друг с другом. Основанием для этого, по словам политика, является мирный план Зеленского. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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