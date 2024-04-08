МИД КНР прокомментировал слова Йеллен о последствиях за помощь России
Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения, поэтому очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией не нужно. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление министра финансов США Джанет Йеллен об ответственности за помощь РФ, пишет «РИА Новости».
«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», – сказала Мао Нин.
На заявления Йеллен, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, представитель МИД КНР ответила, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.
Йеллен совершает свой второй визит в Китай с 4 по 9 апреля. Основной темой стали «избыточные промышленные мощности» Китая, что, по мнению Вашингтона, позволяет ему с помощью нерыночных практик наращивать свою долю на мировых рынках установок для экологически чистой энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы. Еще одной темой переговоров, о которой не стали упоминать китайские СМИ, стала материальная поддержка, якобы оказываемая российскому ОПК китайскими компаниями. Йеллен предупредила о «серьезных последствиях», с которыми они могут столкнуться в будущем. При этом, с ее слов, китайцы заверили, что не планируют оказывать России военную поддержку. Китайские компании уже попадали ранее в санкционные списки минторга США из-за поддержки российской промышленности.