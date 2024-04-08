МИД КНР прокомментировал слова Йеллен о последствиях за помощь России

Йеллен совершает свой второй визит в Китай с 4 по 9 апреля. Основной темой стали «избыточные промышленные мощности» Китая, что, по мнению Вашингтона, позволяет ему с помощью нерыночных практик наращивать свою долю на мировых рынках установок для экологически чистой энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы. Еще одной темой переговоров, о которой не стали упоминать китайские СМИ, стала материальная поддержка, якобы оказываемая российскому ОПК китайскими компаниями. Йеллен предупредила о «серьезных последствиях», с которыми они могут столкнуться в будущем. При этом, с ее слов, китайцы заверили, что не планируют оказывать России военную поддержку. Китайские компании уже попадали ранее в санкционные списки минторга США из-за поддержки российской промышленности.