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МИД КНР прокомментировал слова Йеллен о последствиях за помощь России

Ведомости

Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения, поэтому очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией не нужно. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление министра финансов США Джанет Йеллен об ответственности за помощь РФ, пишет «РИА Новости».

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», – сказала Мао Нин.

На заявления Йеллен, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, представитель МИД КНР ответила, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.

Йеллен совершает свой второй визит в Китай с 4 по 9 апреля. Основной темой стали «избыточные промышленные мощности» Китая, что, по мнению Вашингтона, позволяет ему с помощью нерыночных практик наращивать свою долю на мировых рынках установок для экологически чистой энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы. Еще одной темой переговоров, о которой не стали упоминать китайские СМИ, стала материальная поддержка, якобы оказываемая российскому ОПК китайскими компаниями. Йеллен предупредила о «серьезных последствиях», с которыми они могут столкнуться в будущем. При этом, с ее слов, китайцы заверили, что не планируют оказывать России военную поддержку. Китайские компании уже попадали ранее в санкционные списки минторга США из-за поддержки российской промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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