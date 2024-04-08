/ Политика

Минобороны Армении заменит восклицание «Ура» на «Кецце»

Ведомости

Армянская армия заменит торжествующее восклицание с «Ура» на «Кецце» («Да здравствует»). Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на заявление минобороны страны.

«Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. <...> В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце!" ("Да здравствует!") в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав», – говорится в сообщении.

В минобороны напомнили, что междометие досталось в «наследство еще с Советской армии, но сейчас решено «локализовать». При этом ответы «так точно» и «никак нет» менять не планируется, следует из материала.

Осенью 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что власти могут реформировать армию по швейцарской модели. Согласно формату Швейцарии, призыву подлежат годные по состоянию здоровья мужчины с 18 до 30 лет. Служба составляет 260 дней, распределенных на 10 лет.

5 апреля в Брюсселе состоялась встреча в формате Армения – ЕС – США. На встрече прошли переговоры Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял, что встреча преследует цель изоляции Азербайджана.

14 марта премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у властей Армении есть воля и решимость углубить отношения с ЕС. Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил в конце 2023 г. о стремлении Еревана сблизится с ЕС «настолько, насколько союз сочтет это возможным».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных