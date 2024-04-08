Минобороны Армении заменит восклицание «Ура» на «Кецце»

«Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. <...> В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце!" ("Да здравствует!") в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав», – говорится в сообщении.