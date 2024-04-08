Минобороны Армении заменит восклицание «Ура» на «Кецце»
Армянская армия заменит торжествующее восклицание с «Ура» на «Кецце» («Да здравствует»). Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на заявление минобороны страны.
«Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. <...> В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце!" ("Да здравствует!") в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав», – говорится в сообщении.
В минобороны напомнили, что междометие досталось в «наследство еще с Советской армии, но сейчас решено «локализовать». При этом ответы «так точно» и «никак нет» менять не планируется, следует из материала.
Осенью 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что власти могут реформировать армию по швейцарской модели. Согласно формату Швейцарии, призыву подлежат годные по состоянию здоровья мужчины с 18 до 30 лет. Служба составляет 260 дней, распределенных на 10 лет.
5 апреля в Брюсселе состоялась встреча в формате Армения – ЕС – США. На встрече прошли переговоры Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявлял, что встреча преследует цель изоляции Азербайджана.
14 марта премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у властей Армении есть воля и решимость углубить отношения с ЕС. Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил в конце 2023 г. о стремлении Еревана сблизится с ЕС «настолько, насколько союз сочтет это возможным».