Захарова: сессию Продовольственной организации перенесли из Кишинева в Рим
Место проведения сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) удалось перенести из Кишинева в штаб-квартиру в Риме. Об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Благодаря скоординированным усилиям Министерства иностранных дел России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, постпредства России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии <...>», – заявила Захарова. Сессия должна состояться 14-17 мая.
19 марта власти Молдавии объявили об отказе разрешить въезд в страну российской делегации для участия в мероприятии, предложив ограничиться участием на уровне посольства России в Молдавии или в дистанционном формате. Захарова напомнила, что равноправное участие является основой для полноценного неполитизированного диалога по вопросам обеспечения продовольственной безопасности в регионе Европы и Центральной Азии.
«В результате злоупотребления статусом страны-хозяйки и самоуправства молдавских властей Кишинев понес не только политические, но и финансовые издержки», – подчеркнула Захарова.
29 марта в МИД был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, где ему выразили решительный протест в связи с высылкой российского дипломата из республики и запретом на въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции ФАО.