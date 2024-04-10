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Захарова: сессию Продовольственной организации перенесли из Кишинева в Рим

Ведомости

Место проведения сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) удалось перенести из Кишинева в штаб-квартиру в Риме. Об сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Благодаря скоординированным усилиям Министерства иностранных дел России, посольства России в Кишиневе, постпредства России при ФАО, постпредства России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН нашей стране удалось добиться переноса места проведения 34-й сессии <...>», – заявила Захарова. Сессия должна состояться 14-17 мая.

19 марта власти Молдавии объявили об отказе разрешить въезд в страну российской делегации для участия в мероприятии, предложив ограничиться участием на уровне посольства России в Молдавии или в дистанционном формате. Захарова напомнила, что равноправное участие является основой для полноценного неполитизированного диалога по вопросам обеспечения продовольственной безопасности в регионе Европы и Центральной Азии.

«В результате злоупотребления статусом страны-хозяйки и самоуправства молдавских властей Кишинев понес не только политические, но и финансовые издержки», – подчеркнула Захарова.

29 марта в МИД был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, где ему выразили решительный протест в связи с высылкой российского дипломата из республики и запретом на въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции ФАО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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