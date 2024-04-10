Захарова: сессию Продовольственной организации перенесли из Кишинева в Рим

19 марта власти Молдавии объявили об отказе разрешить въезд в страну российской делегации для участия в мероприятии, предложив ограничиться участием на уровне посольства России в Молдавии или в дистанционном формате. Захарова напомнила, что равноправное участие является основой для полноценного неполитизированного диалога по вопросам обеспечения продовольственной безопасности в регионе Европы и Центральной Азии.