В конгрессе США допустили скорое рассмотрение законопроекта о помощи Киеву

«Иран заявляет, что скоро собирается атаковать Израиль, и мы знали об этом всю неделю. Спикер Джонсон мог бы представить на этой неделе отдельный пакет помощи Израилю. Но вместо этого, скорее всего, на следующей неделе он свяжет помощь Израиля с $60 млрд для Украины», – написала она в X.