В конгрессе США допустили скорое рассмотрение законопроекта о помощи Киеву
Законопроект о помощи Украине могут рассмотреть в США на следующей неделе, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Документ, по ее словам, представит спикер палаты представителей Майк Джонсон.
«Иран заявляет, что скоро собирается атаковать Израиль, и мы знали об этом всю неделю. Спикер Джонсон мог бы представить на этой неделе отдельный пакет помощи Израилю. Но вместо этого, скорее всего, на следующей неделе он свяжет помощь Израиля с $60 млрд для Украины», – написала она в X.
Тейлор Грин ранее заявила, что инициирует смещение Джонсона с поста спикера, если он решится вынести украинский пакет на голосование.
В октябре 2023 г. президент США Джо Байден запросил для Украины дополнительные средства – $64,1 млрд, сенат 13 февраля 2024 г. одобрил помощь в размере $60,1 млрд, но пакет еще с осени застрял в палате представителей.
12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. По данным израильской армии, часть ракет была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить по военным объектам Израиля «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет» 12 апреля.
Байден заявил, что Иран, по его мнению, нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже». Он также добавил, что США «преданы защите Израиля» и будут поддерживать эту страну.