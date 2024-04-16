ВС России сбили за сутки шесть ракет Storm Shadow
Вооруженные силы (ВС) России сбили за последние сутки шесть поставленных Великобританией крылатых ракет Storm Shadow и уничтожили украинский полевой склад боеприпасов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 155 беспилотников в зоне спецоперации, шесть ракет Storm Shadow и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сообщении. Российские силы также сбили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в разных районах склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения дронов, добавили в Минобороны. Российские силы также ударили по скоплению живой силы и военной технике противника.
Утром 16 апреля средства ПВО сбили над Курской областью украинский малоразмерный воздушный шар (МВШ). Минобороны РФ пояснило, что ВСУ при помощи воздушного объекта пытались совершить террористическую атаку на объекты на территории России. Позже ведомство сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Белгородской областью.