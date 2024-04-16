ВС России сбили за сутки шесть ракет Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 155 беспилотников в зоне спецоперации, шесть ракет Storm Shadow и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в сообщении. Российские силы также сбили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».