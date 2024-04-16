Замглавы Еврокомиссии: ЕС платит за импорт газа астрономическую цену
Расходы Евросоюза (ЕС) на импорт газа в три-четыре раза превышают аналогичные траты США и Китая, что подрывает конкурентоспособность промышленности ЕС на мировой арене, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС.
«Давление на нашу энергоемкую промышленность огромно», – подчеркнул Шефчович.
Он добавил, что высокие цены на энергетику являются одной из причин высокой инфляции в Европе. По его словам, европейские страны переживают «чрезвычайно сложные времена». Замглавы ЕК заметил, что ЕС платит за энергетический импорт сверхастрономические суммы. На оказание помощи гражданам и промышленности Евросоюза тратится почти 1 трлн евро в год, которые можно было бы использовать иначе. Шевчович призвал инвестировать больше в «зеленую энергетику».
ЕК считает переход на альтернативные источники энергии лучшим решением этой проблемы, заключил он.
Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, ЕС завершил отопительный сезон 2023/24 г. с рекордными запасами в своих подземных газовых хранилищах (ПГХ) – 64,3 млрд куб. м.
Объем топлива в ПХГ оказался на 4 млрд куб. м, или на 6,6%, больше, чем в конце предыдущего отопительного сезона. Таким образом, был побит рекорд прошлого года (тогда объем запасов газа также был максимальным). Уровень заполненности европейских ПХГ на конец отопительного сезона 2023/24 г. составил 58,3%.