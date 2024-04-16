Замглавы Еврокомиссии: ЕС платит за импорт газа астрономическую цену

Он добавил, что высокие цены на энергетику являются одной из причин высокой инфляции в Европе. По его словам, европейские страны переживают «чрезвычайно сложные времена». Замглавы ЕК заметил, что ЕС платит за энергетический импорт сверхастрономические суммы. На оказание помощи гражданам и промышленности Евросоюза тратится почти 1 трлн евро в год, которые можно было бы использовать иначе. Шевчович призвал инвестировать больше в «зеленую энергетику».