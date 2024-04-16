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Замглавы Еврокомиссии: ЕС платит за импорт газа астрономическую цену

Ведомости

Расходы Евросоюза (ЕС) на импорт газа в три-четыре раза превышают аналогичные траты США и Китая, что подрывает конкурентоспособность промышленности ЕС на мировой арене, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС.

«Давление на нашу энергоемкую промышленность огромно», – подчеркнул Шефчович.

Он добавил, что высокие цены на энергетику являются одной из причин высокой инфляции в Европе. По его словам, европейские страны переживают «чрезвычайно сложные времена». Замглавы ЕК заметил, что ЕС платит за энергетический импорт сверхастрономические суммы. На оказание помощи гражданам и промышленности Евросоюза тратится почти 1 трлн евро в год, которые можно было бы использовать иначе. Шевчович призвал инвестировать больше в «зеленую энергетику».

ЕК считает переход на альтернативные источники энергии лучшим решением этой проблемы, заключил он.

Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, ЕС завершил отопительный сезон 2023/24 г. с рекордными запасами в своих подземных газовых хранилищах (ПГХ) – 64,3 млрд куб. м.

Объем топлива в ПХГ оказался на 4 млрд куб. м, или на 6,6%, больше, чем в конце предыдущего отопительного сезона. Таким образом, был побит рекорд прошлого года (тогда объем запасов газа также был максимальным). Уровень заполненности европейских ПХГ на конец отопительного сезона 2023/24 г. составил 58,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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