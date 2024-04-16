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Второй республиканец заявил, что поддержит смещение Джонсона с поста спикера

Ведомости

Конгрессмен Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) заявил, что поддержит попытку Марджори Тейлор-Грин (штат Джорджия) сместить Майка Джонсона с поста спикера Палаты представителей. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на законодателей.

Пока неясно, когда Грин планирует провести голосование по отстранению Джонсона (штат Луизиана) от должности, хотя она пообещала, что в конце концов сделает это.

Вечером 15 апреля Джонсон объявил о своих планах направить на рассмотрение четыре отдельных законопроекта – о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также четвертый с другими различными положениями. Это вызвало отпор со стороны Грин и некоторых других консерваторов, которые выступают против попыток направить дополнительные денежные средства на Украину. Учитывая это сопротивление, Джонсону, скорее всего, потребуется поддержка демократов, чтобы вынести эти законопроекты на обсуждение, обращает внимание Politico.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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