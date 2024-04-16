Второй республиканец заявил, что поддержит смещение Джонсона с поста спикера

Вечером 15 апреля Джонсон объявил о своих планах направить на рассмотрение четыре отдельных законопроекта – о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также четвертый с другими различными положениями. Это вызвало отпор со стороны Грин и некоторых других консерваторов, которые выступают против попыток направить дополнительные денежные средства на Украину. Учитывая это сопротивление, Джонсону, скорее всего, потребуется поддержка демократов, чтобы вынести эти законопроекты на обсуждение, обращает внимание Politico.