Второй республиканец заявил, что поддержит смещение Джонсона с поста спикера
Конгрессмен Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки) заявил, что поддержит попытку Марджори Тейлор-Грин (штат Джорджия) сместить Майка Джонсона с поста спикера Палаты представителей. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на законодателей.
Пока неясно, когда Грин планирует провести голосование по отстранению Джонсона (штат Луизиана) от должности, хотя она пообещала, что в конце концов сделает это.
Вечером 15 апреля Джонсон объявил о своих планах направить на рассмотрение четыре отдельных законопроекта – о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также четвертый с другими различными положениями. Это вызвало отпор со стороны Грин и некоторых других консерваторов, которые выступают против попыток направить дополнительные денежные средства на Украину. Учитывая это сопротивление, Джонсону, скорее всего, потребуется поддержка демократов, чтобы вынести эти законопроекты на обсуждение, обращает внимание Politico.